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В Харькове презентовали марки в честь основателя Каразинского университета

Общество 16:09   10.02.2023
Оксана Якушко
В Харькове презентовали марки в честь основателя Каразинского университета

По случаю 250-летнего юбилея основателя университета Василия Каразина появилась новая лимитированная почтовая марка.

Об этом сообщает прес-служба вуза.

«Идея тематических марок Укрпочты пришлась по душе каразинцам, поэтому вы можете пополнить свою коллекцию еще одним уникальным экземпляром. Налицо как и набор (1-е изображение), так и марки поштучно (2-е изображение), которые вы можете заказать на сайте Karazin Shop https://shop.karazin.ua/», – говорится в сообщении.

Читайте также: К годовщине создания Харьковского университета выпустили коллекцию марок

Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; ;

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    • • Дата публикации материала: 10 февраля 2023 в 16:09;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По случаю 250-летнего юбилея основателя университета Василия Каразина появилась новая лимитированная почтовая марка.".