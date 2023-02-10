В Харькове презентовали марки в честь основателя Каразинского университета

По случаю 250-летнего юбилея основателя университета Василия Каразина появилась новая лимитированная почтовая марка.

Об этом сообщает прес-служба вуза.



«Идея тематических марок Укрпочты пришлась по душе каразинцам, поэтому вы можете пополнить свою коллекцию еще одним уникальным экземпляром. Налицо как и набор (1-е изображение), так и марки поштучно (2-е изображение), которые вы можете заказать на сайте Karazin Shop https://shop.karazin.ua/», – говорится в сообщении.

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