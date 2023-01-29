К годовщине создания Харьковского университета выпустили коллекцию марок

О выпуске марок, посвященных 218-летию ХНУ им. Каразина, сообщила пресс-служба вуза.

«Университет празднует день рождения! 218 лет славной истории, выдающихся событий, достижений и достижений, верховенства науки, образования и культуры, судьбоносных испытаний и возрождения. Все это отразилось в лимитированной коллекции каразинских почтовых марок, дизайны которых посвящены героической борьбе несокрушимого украинского народа и 218-летию Каразинского», — сообщили в университете.

Марки уже в продаже, отметили в вузе. Стоимость одной — 50 грн, а полного листа — 500 грн.

Напомним, из-за российских обстрелов и бомбежек уничтожено около четверти всего имущества университета Каразина. Несколько корпусов вуза существенно разрушены, как и спорткомплекс «Унифехт». Сейчас вуз создал благотворительный фонд и собирает средства на восстановление. Недавно 500 тыс. грн в этот фонд внес харьковский писатель и музыкант Сергей Жадан.