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К годовщине создания Харьковского университета выпустили коллекцию марок

Общество 15:57   29.01.2023
Оксана Горун
К годовщине создания Харьковского университета выпустили коллекцию марок Фото: пресс-служба ХНУ им. В.Н. Каразина

О выпуске марок, посвященных 218-летию ХНУ им. Каразина, сообщила пресс-служба вуза.

«Университет празднует день рождения! 218 лет славной истории, выдающихся событий, достижений и достижений, верховенства науки, образования и культуры, судьбоносных испытаний и возрождения. Все это отразилось в лимитированной коллекции каразинских почтовых марок, дизайны которых посвящены героической борьбе несокрушимого украинского народа и 218-летию Каразинского», — сообщили в университете.

Марки выпустили к годовщине университета Каразина 4
Фото: пресс-служба ХНУ им. В.Н. Каразина

Марки уже в продаже, отметили в вузе. Стоимость одной — 50 грн, а полного листа — 500 грн.

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Марки выпустили к годовщине университета Каразина
Фото: пресс-служба ХНУ им. В.Н. Каразина

Напомним, из-за российских обстрелов и бомбежек уничтожено около четверти всего имущества университета Каразина. Несколько корпусов вуза существенно разрушены, как и спорткомплекс «Унифехт». Сейчас вуз создал благотворительный фонд и собирает средства на восстановление. Недавно 500 тыс. грн в этот фонд внес харьковский писатель и музыкант Сергей Жадан.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 января 2023 в 15:57;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О выпуске марок, посвященных 218-летию ХНУ им. Каразина, сообщила пресс-служба вуза".