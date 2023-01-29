До річниці створення Харківського університету випустили колекцію марок
Про випуск марок, присвячених 218-річчю ХНУ ім. Каразіна, повідомила пресслужба вишу.
“Університет святкує день народження! 218 років славетної історії, визначних подій, досягнень і здобутків, верховенства науки, освіти та культури, доленосних випробувань та відродження. Усе це відбилося в лімітованій колекції каразінських поштових марок, дизайни яких присвячені героїчній боротьбі незламного українського народу та 218-річчю Каразінського“, – повідомили в університеті.
Марки вже у продажу, зазначили у виші. Вартість однієї – 50 грн, а повного листа – 500 грн.
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Нагадаємо, через російські обстріли та бомбардування знищено близько чверті всього майна університету Каразіна. Декілька корпусів вишу суттєво зруйновані, як і спорткомплекс “Уніфехт”. Нині виш створив благодійний фонд та збирає кошти на відновлення. Нещодавно 500 тис. грн до цього фонду вніс харківський письменник та музикант Сергій Жадан.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2023 в 15:57;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про випуск марок, присвячених 218-річчю ХНУ ім. Каразіна, повідомила пресслужба вишу".