У Харкові презентовали марки на честь засновника Каразінського університету
З нагоди 250-річного ювілею засновника університету Василя Каразіна з’явилася нова лімітована поштова марка.
Про це повідомляє прес-служба вишу.
«Ідея тематичних марок Укрпошти припала до душі каразінцям, тому ви маєте можливість поповнити свою колекцію ще одним унікальним екземпляром.У наявності є як і набір (1-ше зображення), так і марки поштучно (2-ге зображення), які ви можете замовити на сайті Karazin Shop https://shop.karazin.ua/», – йдеться у повідомленні.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2023 в 16:09;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З нагоди 250-річного ювілею засновника університету Василя Каразіна з’явилася нова лімітована поштова марка.".