У Харкові презентовали марки на честь засновника Каразінського університету

З нагоди 250-річного ювілею засновника університету Василя Каразіна з’явилася нова лімітована поштова марка.

Про це повідомляє прес-служба вишу.



«Ідея тематичних марок Укрпошти припала до душі каразінцям, тому ви маєте можливість поповнити свою колекцію ще одним унікальним екземпляром.У наявності є як і набір (1-ше зображення), так і марки поштучно (2-ге зображення), які ви можете замовити на сайті Karazin Shop https://shop.karazin.ua/», – йдеться у повідомленні.