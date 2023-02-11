В Харькове из-за обстрела возник большой пожар — ГСЧС
6 раз за сутки спасатели выезжали на проверку мест попадания вражеских снарядов и ракет, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.
За сутки с 10 по 11 февраля 2023 спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 31 раз выезжали на вызовы, из которых:
10 – на ликвидацию пожаров, 1 из которых нанес враг ракетным ударом;
6 – на проверку мест попадания вражеских снарядов;
1 – для проведения аварийно-спасательных работ;
10 – для оказания помощи населению, полиции и коммунальщикам.
Около 10:00 враг нанес очередной ракетный удар по одному из объектов критической инфраструктуры в Харькове. Там возник пожар на площади 150 кв. 8 человек получили травмы и ранения. Подразделения ГСЧС оперативно ликвидировали огонь.
6 раз спасатели выезжали на проверку мест попадания вражеских снарядов и ракет:
поселок Двухлетняя – поврежденное административное здание, 2 частных домохозяйства, 1 автомобиль;
Купянск – повреждены 7 частных домов;
Волчанск – повреждения и разрушения получили 2 частных и 1 коммунальное предприятия, 2 админздания, здания банковского учреждения и аптеки, двухэтажный жилой дом, 5 частных домов. Ранен 1 человек;
поселок Вильча – 2 частных дома;
село Волчанские Хутора – 3 частных домохозяйства.
Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезврежены 43 взрывоопасных предмета.
Жителям города Изюма спасатели доставили 8 тонн питьевой воды.
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- • Дата публикации материала: 11 февраля 2023 в 08:35;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 раз за сутки спасатели выезжали на проверку мест попадания вражеских снарядов и ракет, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.".