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У Харкові через обстріл виникла велика пожежа – ДСНС

Суспільство 08:35   11.02.2023
Оксана Якушко
У Харкові через обстріл виникла велика пожежа – ДСНС

Шість разів на добу рятувальники виїжджали на перевірку місць влучення ворожих снарядів та ракет, повідомило Головне управління ДСНС України в Харківській області.

За добу з 10 по 11 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 31 раз виїздили на виклики, з яких:

10 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинив ворог ракетним ударом;

6 – на перевірку місць влучання ворожих снарядів;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

10 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

Близько 10:00 ворог завдав чергового ракетного удару по одному з об’єктів критичної інфраструктури в Харкові. Там виникла пожежа на площі 150 кв.м. 8 людей зазнали травм і поранень. Підрозділи ДСНС оперативно ліквідували вогонь.

6 разів рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів і ракет:

селище Дворічна – ушкоджена адміністративна будівля, 2 приватних домогосподарства, 1 автомобіль;

Куп’янськ – пошкоджені 7 приватних садиб;

Вовчанськ – пошкоджень та руйнацій зазнали 2 приватні і 1 комунальне підприємства, 2 адмінбудівлі, будівлі банківської установи та аптеки, двоповерховий житловий будинок, 5 приватних осель. Поранено 1 людину;

селище Вільча – 2 приватних будинки;

село Вовчанські Хутори – 3 приватні домогосподарства.

Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили і знешкоджено 43 вибухонебезпечних предмета.

Мешканцям міста Ізюма рятувальники доставили 8 тонн питної води.

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2023 в 08:35;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Шість разів на добу рятувальники виїжджали на перевірку місць влучення ворожих снарядів та ракет, повідомило Головне управління ДСНС України в Харківській області.".