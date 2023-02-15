В Харьковской области появятся подразделения ВСУ для усиления обороны региона

На Харьковщине формируют новые подразделения ВСУ, сообщил начальник Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Владимир Арап.

«В настоящее время в рамках мобилизации в области продолжается формирование подразделения, которое мы создаем совместно с ХОВА. Он будет выполнять боевые задания по охране региона. В первую очередь нуждаемся в граждане в возрасте от 20 до 60 лет с боевым опытом и военно-учетной специальностью. Это могут быть как офицеры запаса, так и рядово-сержантский состав. Привлекаем также граждан без опыта службы, но по тыловым специальностям – медиков, водителей, строителей, инженеров, юристов» – рассказал Владимир Арап.

Для всех членов формирования предусмотрена соответствующая подготовка и обеспечение.



«Министерство обороны Украины гарантирует полное обеспечение для военнослужащих – форму, одежду, вооружение, инженерное снаряжение, средства защиты. Дополнительное оборудование – дроны, средства связи и телекоммуникации помогают обеспечивать Харьковская ОВА и волонтерские организации. Также с 1 февраля военнослужащим был увеличен размер месячной зарплаты», – отметил начальник областного ТЦК.

Владимир Арап также рассказал, что для желающих присоединиться к рядам ВСУ теперь действует «горячая линия».

«По номеру 0-800-300-441 специалисты предоставят любую информацию о мобилизации, порядке вступления в армию или проконсультируют по данным личного военного учета. Звонки принимаем с 09:00 до 18:00. «Горячая линия» действует на территории Харьковской области и является бесплатной», – рассказал Владимир Арап.