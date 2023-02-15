Live
  • Среда 15.02.2023
    • Харьков
  •   -3°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.34
    • 🟢

В Харьковской области появятся подразделения ВСУ для усиления обороны региона

Общество 16:59   15.02.2023
Оксана Якушко
В Харьковской области появятся подразделения ВСУ для усиления обороны региона

На Харьковщине формируют новые подразделения ВСУ, сообщил начальник Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Владимир Арап.

«В настоящее время в рамках мобилизации в области продолжается формирование подразделения, которое мы создаем совместно с ХОВА. Он будет выполнять боевые задания по охране региона. В первую очередь нуждаемся в граждане в возрасте от 20 до 60 лет с боевым опытом и военно-учетной специальностью. Это могут быть как офицеры запаса, так и рядово-сержантский состав. Привлекаем также граждан без опыта службы, но по тыловым специальностям – медиков, водителей, строителей, инженеров, юристов» – рассказал Владимир Арап.

Для всех членов формирования предусмотрена соответствующая подготовка и обеспечение.


«Министерство обороны Украины гарантирует полное обеспечение для военнослужащих – форму, одежду, вооружение, инженерное снаряжение, средства защиты. Дополнительное оборудование – дроны, средства связи и телекоммуникации помогают обеспечивать Харьковская ОВА и волонтерские организации. Также с 1 февраля военнослужащим был увеличен размер месячной зарплаты», – отметил начальник областного ТЦК.
Владимир Арап также рассказал, что для желающих присоединиться к рядам ВСУ теперь действует «горячая линия».

«По номеру 0-800-300-441 специалисты предоставят любую информацию о мобилизации, порядке вступления в армию или проконсультируют по данным личного военного учета. Звонки принимаем с 09:00 до 18:00. «Горячая линия» действует на территории Харьковской области и является бесплатной», – рассказал Владимир Арап.

Читайте также: Как харьковчанам присоединиться к “Гвардии наступления”: инструкция (видео)

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

10:47
В ВСУ рассказали, что происходит под Купянском и возможен ли удар на Харьков
08:48
По Купянску били ракетами, а утром он опять попал под обстрел
17:04
В Харьковской области почти полмиллиона переселенцев
08:35
Синегубов сообщил об одном раненом на Харьковщине за сутки
17:27
В Харьковской области почти 150 человек подозревают в коррупции – НАБУ

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харьковской области появятся подразделения ВСУ для усиления обороны региона»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 15 февраля 2023 в 16:59;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине формируют новые подразделения ВСУ, сообщил начальник Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Владимир Арап.".