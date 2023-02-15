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На Харківщині з’являться підрозділи ЗСУ для посилення оборони регіону

Суспільство 16:59   15.02.2023
Оксана Якушко
На Харківщині з’являться підрозділи ЗСУ для посилення оборони регіону

На Харківщині формують нові підрозділи ЗСУ, повідомив начальник Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Володимир Арап.

«Наразі у межах мобілізації в області триває формування підрозділу, який ми створюємо спільно з ХОВА. Він виконуватиме бойові завдання по охороні регіону. Першочергово потребуємо громадян віком від 20 до 60 років із бойовим досвідом та військово-обліковою спеціальністю. Це можуть бути як офіцери запасу, так і рядовий-сержантський склад. Залучаємо також громадян без досвіду служби, але з тиловими спеціальностями – медиків, водіїв, будівельників, інженерів, юристів» – розповів Володимир Арап.

Для всіх членів формування передбачена відповідна підготовка та забезпечення.

«Міністерство оборони України гарантує повне забезпечення для військовослужбовців – форму, одяг, озброєння, інженерне спорядження, засоби захисту. Додаткове обладнання – дрони, засоби зв’язку й телекомунікації – допомагають забезпечувати Харківська ОВА та волонтерські організації. Також з 1 лютого військовослужбовцям було збільшено розмір місячної зарплати», – зауважив начальник обласного ТЦК.

Володимир Арап також розповів, що для охочих долучитися до лав ЗСУ  відтепер діє «гаряча лінія».

«За номером 0-800-300-441 фахівці нададуть будь-яку інформацію про мобілізацію, порядок вступу до армії або проконсультують щодо даних особистого військового обліку. Дзвінки приймаємо з 09:00 до 18:00. «Гаряча лінія» діє на території Харківської області і є безкоштовною», – розповів Володимир Арап.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2023 в 16:59;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині формують нові підрозділи ЗСУ, повідомив начальник Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Володимир Арап.".