На Харківщині з’являться підрозділи ЗСУ для посилення оборони регіону
На Харківщині формують нові підрозділи ЗСУ, повідомив начальник Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Володимир Арап.
«Наразі у межах мобілізації в області триває формування підрозділу, який ми створюємо спільно з ХОВА. Він виконуватиме бойові завдання по охороні регіону. Першочергово потребуємо громадян віком від 20 до 60 років із бойовим досвідом та військово-обліковою спеціальністю. Це можуть бути як офіцери запасу, так і рядовий-сержантський склад. Залучаємо також громадян без досвіду служби, але з тиловими спеціальностями – медиків, водіїв, будівельників, інженерів, юристів» – розповів Володимир Арап.
Для всіх членів формування передбачена відповідна підготовка та забезпечення.
«Міністерство оборони України гарантує повне забезпечення для військовослужбовців – форму, одяг, озброєння, інженерне спорядження, засоби захисту. Додаткове обладнання – дрони, засоби зв’язку й телекомунікації – допомагають забезпечувати Харківська ОВА та волонтерські організації. Також з 1 лютого військовослужбовцям було збільшено розмір місячної зарплати», – зауважив начальник обласного ТЦК.
Володимир Арап також розповів, що для охочих долучитися до лав ЗСУ відтепер діє «гаряча лінія».
«За номером 0-800-300-441 фахівці нададуть будь-яку інформацію про мобілізацію, порядок вступу до армії або проконсультують щодо даних особистого військового обліку. Дзвінки приймаємо з 09:00 до 18:00. «Гаряча лінія» діє на території Харківської області і є безкоштовною», – розповів Володимир Арап.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2023 в 16:59;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині формують нові підрозділи ЗСУ, повідомив начальник Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Володимир Арап.".