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Синегубов: Из-за очередного авиаобстрела Волчанска погиб мужчина

Общество 16:10   16.02.2023
Оксана Якушко
Синегубов: Из-за очередного авиаобстрела Волчанска погиб мужчина Фото: telegram Олега Синегубова

Сегодня в очередной раз россияне обстреляли Волчанск, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате повторного вражеского обстрела Волчанская, произошедшего после 14:00, 46-летний гражданский мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью», — сообщил Синегубов.

Сегодня, 16 февраля, российская авиация ударила по Харьковщине.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 февраля 2023 в 16:10;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня в очередной раз россияне обстреляли Волчанск, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".