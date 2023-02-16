Синегубов: Из-за очередного авиаобстрела Волчанска погиб мужчина
Фото: telegram Олега Синегубова
Сегодня в очередной раз россияне обстреляли Волчанск, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В результате повторного вражеского обстрела Волчанская, произошедшего после 14:00, 46-летний гражданский мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью», — сообщил Синегубов.
Сегодня, 16 февраля, российская авиация ударила по Харьковщине.
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- • Дата публикации материала: 16 февраля 2023 в 16:10;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня в очередной раз россияне обстреляли Волчанск, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".