Синегубов: Из-за очередного авиаобстрела Волчанска погиб мужчина

Сегодня в очередной раз россияне обстреляли Волчанск, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате повторного вражеского обстрела Волчанская, произошедшего после 14:00, 46-летний гражданский мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью», — сообщил Синегубов.

Сегодня, 16 февраля, российская авиация ударила по Харьковщине.