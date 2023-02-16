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Синєгубов: Через черговий авіаобстріл Вовчанська загинув чоловік

Суспільство 16:10   16.02.2023
Оксана Якушко
Синєгубов: Через черговий авіаобстріл Вовчанська загинув чоловік Фото: телеграм Олега Синєгубова

Сьогодні вчергове росіяни обстріляли Вовчанськ, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Внаслідок повторного ворожого обстрілу Вовчанська, який стався після 14:00, 46-річний цивільний чоловік отримав поранення, несумісні з життям», – повідомив Синєгубов.

Сьогодні, 16 лютого, російська авіація вдарила по Харківщині . 

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2023 в 16:10;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні вчергове росіяни обстріляли Вовчанськ, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".