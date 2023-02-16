Синєгубов: Через черговий авіаобстріл Вовчанська загинув чоловік
Фото: телеграм Олега Синєгубова
Сьогодні вчергове росіяни обстріляли Вовчанськ, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Внаслідок повторного ворожого обстрілу Вовчанська, який стався після 14:00, 46-річний цивільний чоловік отримав поранення, несумісні з життям», – повідомив Синєгубов.
Сьогодні, 16 лютого, російська авіація вдарила по Харківщині .
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2023 в 16:10;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні вчергове росіяни обстріляли Вовчанськ, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".