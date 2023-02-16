Російська авіація вдарила по Харківщині – інформація Синєгубова

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, під удар уранці потрапив Вовчанськ.

“Сьогодні, біля 10:30 ранку, окупанти вкотре обстріляли місто Вовчанськ. За попередньою інформацією, обстріл здійснювався ворожою авіацією. Зафіксовано два ракетні удари. Внаслідок обстрілу поранення отримав 30-річний чоловік, співробітник “Харківобленерго”. Його госпіталізовано з мінно-вибуховою травмою“, – написав Синєгубов у телеграмі.

Також внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю одного з підприємств та приватний житловий будинок.