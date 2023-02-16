Live
  • Четвер 16.02.2023
    • Харків
  •   -4°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.12
    • 🔴

Російська авіація вдарила по Харківщині – інформація Синєгубова

Події 11:55   16.02.2023
Оксана Горун
Російська авіація вдарила по Харківщині – інформація Синєгубова

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, під удар уранці потрапив Вовчанськ.

Сьогодні, біля 10:30 ранку, окупанти вкотре обстріляли місто Вовчанськ. За попередньою інформацією, обстріл здійснювався ворожою авіацією. Зафіксовано два ракетні удари. Внаслідок обстрілу поранення отримав 30-річний чоловік, співробітник “Харківобленерго”. Його госпіталізовано з мінно-вибуховою травмою“, – написав Синєгубов у телеграмі.

Читайте також:  Поліція опублікувала фото наслідків обстрілів Харківщини за добу (фото)

Також внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю одного з підприємств та приватний житловий будинок.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

08:58
По Харківщині били з артилерії та РСЗВ “Ураган” – Синєгубов
22:57
Синєгубов розповів, що заважає відновлювати світло на деокупованій Харківщині
22:33
Синєгубов: на Куп’янському напрямку ворог намагається відбити втрачені позиції
19:38
Воїни світла. Воїни добра: марки на честь комунальників презентували в Харкові
17:18
У селищі під Харковом ексгумували тіло пенсіонера, який потрапив під обстріл

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Російська авіація вдарила по Харківщині – інформація Синєгубова»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2023 в 11:55;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, під удар уранці потрапив Вовчанськ".