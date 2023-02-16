Поліція опублікувала фото наслідків обстрілів Харківщини за добу (фото)
Протягом минулої доби потерпілих від обстрілів на Харківщині немає, але чимало пошкоджень. Здебільшого ворог знищує приватні житлові будинки.
“Під прицілом військових рф знову опинилися населені пункти на Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському напрямках. Вранці ворог здійснив артилерійські обстріли міста Вовчанська. Внаслідок злочинних дій противника пошкоджень зазнали житлові будинки. Близько 11:00 окупанти вдарили з “Ураганів” по селу Світличне Золочівської територіальної громади.
Пошкодження отримали приватне домоволодіння та електромережі. 15 лютого до поліції надійшло кілька повідомлень про обстріли Куп’янська. Ворог атакував місто із РСЗВ “Ураган”. Ворожі снаряди влучили в приватні будинки та господарські споруди.
Ніхто з місцевого населення не постраждав“, – перерахували наслідки ударів по Харківщині у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Постраждалих у регіоні немає.
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Раніше в ДСНС повідомляли про три пожежі, що були викликані цими обстрілами. Зокрема, горів ангар з автобусами на площі 700 квадратних метрів.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2023 в 11:22;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби потерпілих від обстрілів на Харківщині немає, але чимало пошкоджень. Здебільшого ворог знищує приватні житлові будинки".