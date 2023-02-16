Полиция опубликовала фото последствий обстрелов Харьковщины за сутки (фото)
В течение минувших суток пострадавших от обстрелов в Харьковской области нет, но немало повреждений. В основном враг уничтожает частные жилые дома.
«Под прицелом военных рф вновь оказались населенные пункты на Купянском, Богодуховском и Чугуевском направлениях. Утром враг совершил артиллерийские обстрелы города Волчанска. В результате преступных действий противника повреждения получили жилые дома. Около 11:00 оккупанты ударили из «Ураганов» по селу Светличное Золочевской территориальной громады.
Повреждения получили частное домовладение и электросети. 15 февраля в полицию поступило несколько сообщений об обстрелах Купянска. Враг атаковал город из РСЗО «Ураган». Вражеские снаряды попали в частные дома и хозяйственные постройки», — перечислили последствия ударов по Харьковщине в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Пострадавших в регионе нет.
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Ранее в ГСЧС сообщали о трех пожарах, вызванных этими обстрелами. В частности, горел ангар с автобусами на площади 700 квадратных метров.
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- • Дата публикации материала: 16 февраля 2023 в 11:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток пострадавших от обстрелов в Харьковской области нет, но немало повреждений. В основном враг уничтожает частные жилые дома".