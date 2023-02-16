Полиция опубликовала фото последствий обстрелов Харьковщины за сутки (фото)

В течение минувших суток пострадавших от обстрелов в Харьковской области нет, но немало повреждений. В основном враг уничтожает частные жилые дома.

«Под прицелом военных рф вновь оказались населенные пункты на Купянском, Богодуховском и Чугуевском направлениях. Утром враг совершил артиллерийские обстрелы города Волчанска. В результате преступных действий противника повреждения получили жилые дома. Около 11:00 оккупанты ударили из «Ураганов» по селу Светличное Золочевской территориальной громады.

Повреждения получили частное домовладение и электросети. 15 февраля в полицию поступило несколько сообщений об обстрелах Купянска. Враг атаковал город из РСЗО «Ураган». Вражеские снаряды попали в частные дома и хозяйственные постройки», — перечислили последствия ударов по Харьковщине в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Пострадавших в регионе нет.

Ранее в ГСЧС сообщали о трех пожарах, вызванных этими обстрелами. В частности, горел ангар с автобусами на площади 700 квадратных метров.