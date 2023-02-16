На Харьковщине из-за обстрелов горел ангар с автобусами — ГСЧС

Спасатели ГСЧС сообщили о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки. В регионе разрушены частные дома, возникли три пожара.

Больше всего от действий врага пострадали Волчанск и Купянск.

«15 февраля враг трижды производил обстрелы по частному жилищному сектору города Купянска. Произошло несколько пожаров. Горели: пристройка к частному жилому дому, хозяйственная постройка на общей площади около 50 кв. м, а также частное предприятие на площади 700 кв. м, где горел ангар с автобусами. Пострадавших нет», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Также спасатели проверяли места «прилетов» в Волчанске. Там обошлось без пожаров.

«В 15:25 спасатели Волчанска выезжали на проверку мест попадания вражеских снарядов. Выявлены повреждения 3-х частных домовладений. Пострадавших нет», — проинформировали в ГСЧС.