На Харьковщине из-за обстрелов горел ангар с автобусами — ГСЧС
Спасатели ГСЧС сообщили о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки. В регионе разрушены частные дома, возникли три пожара.
Больше всего от действий врага пострадали Волчанск и Купянск.
«15 февраля враг трижды производил обстрелы по частному жилищному сектору города Купянска. Произошло несколько пожаров. Горели: пристройка к частному жилому дому, хозяйственная постройка на общей площади около 50 кв. м, а также частное предприятие на площади 700 кв. м, где горел ангар с автобусами. Пострадавших нет», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Также спасатели проверяли места «прилетов» в Волчанске. Там обошлось без пожаров.
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«В 15:25 спасатели Волчанска выезжали на проверку мест попадания вражеских снарядов. Выявлены повреждения 3-х частных домовладений. Пострадавших нет», — проинформировали в ГСЧС.
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- • Дата публикации материала: 16 февраля 2023 в 08:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели ГСЧС сообщили о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки. В регионе разрушены частные дома, возникли три пожара".