На Харківщині через обстріл горів ангар з автобусами – ДСНС
Рятувальники ДСНС повідомили про наслідки обстрілів Харківської області за добу. У регіоні зруйновано приватні будинки, виникли три пожежі.
Найбільше від дій ворога постраждали Вовчанськ та Куп’янськ.
“15 лютого ворог тричі завдавав обстрілів по приватному житловому сектору міста Куп’янська. Сталося декілька пожеж. Горіли: прибудова до приватного житлового будинку, господарча споруда на загальній площі близько 50 кв. м, а також приватне підприємство на площі 700 кв. м, де горів ангар з автобусами. Постраждалих немає”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Також рятувальники перевіряли місця “прильотів” у Вовчанську. Там обійшлося без пожеж.
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“О 15:25 рятувальники Вовчанська виїжджали на перевірку місць влучення ворожих снарядів. Виявлено пошкодження трьох приватних домоволодінь. Постраждалих немає”, – поінформували у ДСНС.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2023 в 08:49;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники ДСНС повідомили про наслідки обстрілів Харківської області за добу. У регіоні зруйновано приватні будинки, виникли три пожежі".