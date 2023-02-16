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Российская авиация ударила по Харьковщине — информация Синегубова

Происшествия 11:55   16.02.2023
Оксана Горун
Российская авиация ударила по Харьковщине — информация Синегубова

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, под удар утром попал Волчанск.

«Сегодня, около 10:30 утра, оккупанты в очередной раз обстреляли город Волчанск. По предварительной информации, обстрел производился вражеской авиацией. Зафиксировано два ракетных удара. В результате обстрела ранения получил 30-летний мужчина, сотрудник «Харьковоблэнерго». Он госпитализирован с минно-взрывной травмой», — написал Синегубов в telegram.

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Также в результате обстрела повреждено здание одного из предприятий и частный жилой дом.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 февраля 2023 в 11:55;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, под удар утром попал Волчанск".