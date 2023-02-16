Российская авиация ударила по Харьковщине — информация Синегубова

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, под удар утром попал Волчанск.

«Сегодня, около 10:30 утра, оккупанты в очередной раз обстреляли город Волчанск. По предварительной информации, обстрел производился вражеской авиацией. Зафиксировано два ракетных удара. В результате обстрела ранения получил 30-летний мужчина, сотрудник «Харьковоблэнерго». Он госпитализирован с минно-взрывной травмой», — написал Синегубов в telegram.

Также в результате обстрела повреждено здание одного из предприятий и частный жилой дом.