Российская авиация ударила по Харьковщине — информация Синегубова
По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, под удар утром попал Волчанск.
«Сегодня, около 10:30 утра, оккупанты в очередной раз обстреляли город Волчанск. По предварительной информации, обстрел производился вражеской авиацией. Зафиксировано два ракетных удара. В результате обстрела ранения получил 30-летний мужчина, сотрудник «Харьковоблэнерго». Он госпитализирован с минно-взрывной травмой», — написал Синегубов в telegram.
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Также в результате обстрела повреждено здание одного из предприятий и частный жилой дом.
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- • Дата публикации материала: 16 февраля 2023 в 11:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, под удар утром попал Волчанск".