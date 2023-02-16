Синєгубов: Поранених через авіаудар по Вовчанську збільшилося до 6 осіб

Число постраждалих внаслідок авіаудару містом Вовчанськ зросло, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«За оновленою інформацією, ще 5 чоловіків віком від 35 до 65 років отримали поранення. Постраждалі – фахівці, які здійснювали ремонтні роботи на лініях зв‘язку. Медики надали їм всю необхідну допомогу, лікування проходитимуть амбулаторно», – розповів начальник ХОВА.