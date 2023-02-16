Синєгубов: Поранених через авіаудар по Вовчанську збільшилося до 6 осіб
Число постраждалих внаслідок авіаудару містом Вовчанськ зросло, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«За оновленою інформацією, ще 5 чоловіків віком від 35 до 65 років отримали поранення. Постраждалі – фахівці, які здійснювали ремонтні роботи на лініях зв‘язку. Медики надали їм всю необхідну допомогу, лікування проходитимуть амбулаторно», – розповів начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2023 в 13:13;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Число постраждалих внаслідок авіаудару містом Вовчанськ зросло, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".