Синегубов: Количество раненых после авиаудара по Волчанску выросло до шести
Число пострадавших в результате авиаудара по городу Волчанск возросло, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«По обновленной информации, еще 5 мужчин в возрасте от 35 до 65 лет получили ранения. Пострадавшие – специалисты, которые производили ремонтные работы на линиях связи. Медики предоставили им всю необходимую помощь, лечение будут проходить амбулаторно», – рассказал начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 16 февраля 2023 в 13:13;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Число пострадавших в результате авиаудара по городу Волчанск возросло, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".