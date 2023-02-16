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Синегубов: Количество раненых после авиаудара по Волчанску выросло до шести

Общество 13:13   16.02.2023
Оксана Якушко
Синегубов: Количество раненых после авиаудара по Волчанску выросло до шести

Число пострадавших в результате авиаудара по городу Волчанск возросло, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«По обновленной информации, еще 5 мужчин в возрасте от 35 до 65 лет получили ранения. Пострадавшие – специалисты, которые производили ремонтные работы на линиях связи. Медики предоставили им всю необходимую помощь, лечение будут проходить амбулаторно», – рассказал начальник ХОВА.

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Автор: Оксана Якушко

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    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Число пострадавших в результате авиаудара по городу Волчанск возросло, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".