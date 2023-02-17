«Ситуация довольно тяжелая» — Синегубов о фронте на Харьковщине (видео)
Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона кратко рассказал о том, что происходит на Купянском направлении.
«Традиционно ситуация у нас довольно тяжелая на линии фронта. На Купянском направлении, на Двуречанском направлении. Однако она наряду с этим полностью контролируется нашими Вооруженными силами. Враг активизировал там свою активность, пытается своими точечными выпадами нащупать наши слабые места. Однако несет потери и отступает на ранее занятые позиции», — сказал Синегубов.
Ранее Генштаб ВСУ информировал об атаках на два населенных пункта в районе Двуречной — Гряниковку и Синьковку.
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Атаки произошли в прошедшие сутки, и Силы обороны их отразили.
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- • Дата публикации материала: 17 февраля 2023 в 12:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона кратко рассказал о том, что происходит на Купянском направлении".