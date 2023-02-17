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“Ситуація доволі важка” – Синєгубов про фронт на Харківщині (відео)

12:38   17.02.2023
Оксана Горун
“Ситуація доволі важка” – Синєгубов про фронт на Харківщині (відео)

Начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону коротко розповів, що відбувається на Куп’янському напрямку.

“Традиційно ситуація у нас досить важка на лінії фронту. На Куп’янському напрямку, на Дворічанському напрямку. Проте вона поряд із цим повністю контролюється нашими Збройними силами. Ворог активізував там свою активність, намагається своїми точковими випадами намацати наші слабкі місця. Проте зазнає втрат і відступає на раніше зайняті позиції”, – сказав Синєгубов.

Раніше Генштаб ЗСУ інформував про атаки на два населені пункти в районі Дворічної – Гряниківку та Синьківку.

Гряниківка та Сіньківка на Харківщині
Фото: карта DeepState

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Атаки відбулися минулої доби, і Сили оборони їх відбили.

Автор: Оксана Горун

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2023 в 12:38;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону коротко розповів, що відбувається на Куп’янському напрямку".