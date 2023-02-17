Інститут вивчення війни повідомив про бої на Куп’янському напрямку

Американський Інститут вивчення війни (ISW), проаналізувавши українські та російські джерела, поінформував про те, що відбувається на фронті на Харківщині.

“Український аналітичний центр “Центр оборонних стратегій” повідомив, що українські війська відбили атаку російської 138-ї окремої мотострілецької бригади (45-ї гвардійської мотострілецької дивізії 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу) поблизу Гряниківки. Центр оборонних стратегій також повідомив, що російські війська увійшли в Лиман Перший, просунулися в район Синьківки та атакували Масютівку Харківської області. ISW не має незалежної перевірки цих заяв. Російські військові блогери стверджували, що російські та українські сили продовжують боротьбу за контроль над Гряниківкою та поблизу Синьківки”, — повідомили у зведенні ISW за 16 лютого

Також аналітики зазначили, що українські сили концентруються та зміцнюються, готуючись до можливого наступу російських військ у районі Куп’янська.

Зазначимо, що Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 17 лютого підтвердив ворожі атаки на Гряниківку та Синьківку. На карті DeepState Гряниківка та згаданий ISW Лиман Перший перейшли до “червоної” (тобто контрольованої ворогом) зони. Синьківка та Масютівка залишаються “зеленими” (тобто контрольованими ЗСУ). При цьому Генштаб не підтверджував захоплення ворогом якихось населених пунктів на Харківщині.