Институт изучения войны сообщил о боях на Купянском направлении

Американской Институт изучения войны (ISW), проанализировав на украинские и российские источники, проинформировал о том, что происходит на фронте на Харьковщине.

«Украинский аналитический центр Центр оборонных стратегий сообщил, что украинские силы отразили атаку российской 138-й отдельной мотострелковой бригады (45-я гвардейская мотострелковая дивизия, 6-я общевойсковая армия, Западный военный округ) вблизи Гряниковки. Центр оборонных стратегий также сообщил, что российские войска вошли в Лиман Первый, продвинулись в район Синьковки и атаковали Масютовку Харьковской области. У ISW нет независимой проверки этих утверждений. Российские военные блогеры утверждали, что российские и украинские войска продолжают бои за контроль над Гряниковкой и районом Синьковки», — сообщили в сводке ISW за 16 февраля.

Также аналитики отметили, что украинские силы концентрируются и укрепляются, готовясь к возможному наступлению российских войск в районе Купянска.

Отметим, что Генштаб ВСУ в утренней сводке 17 февраля подтвердил вражеские атаки на Гряниковку и Синьковку. На карте DeepState Гряниковка и упомянутый ISW Лиман Первый перешли в «красную» (то есть контролируемую врагом) зону. Синьковка и Масютовка остаются «зелеными» (то есть контролируемыми ВСУ). При этом Генштаб не подтверждал захвата врагом каких-либо населенных пунктов на Харьковщине.