В Харькове с начала войны отремонтировали более 1 тысячи км сетей
Фото: Харьковский горсовет
С начала военных действий специалисты КП «Горсвет» возобновили работу более 1 тыс. км сетей и возобновили освещение на 615 улицах, сообщила мэрия города.
За этот период работники предприятия устранили 3,8 тыс. аварий в сетях наружного освещения, заменили 89 поврежденных опор, 370 кронштейнов, 384 светильника и 1,6 тыс. ламп.
В общей сложности коммунальщики выполнили мероприятия по возобновлению работы 92% сетей освещения.
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- • Дата публикации материала: 20 февраля 2023 в 14:24;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала военных действий специалисты КП «Горсвет» возобновили работу более 1 тыс. км сетей и возобновили освещение на 615 улицах, сообщила мэрия города.".