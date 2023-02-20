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В Харькове с начала войны отремонтировали более 1 тысячи км сетей

Общество 14:24   20.02.2023
Оксана Якушко
В Харькове с начала войны отремонтировали более 1 тысячи км сетей Фото: Харьковский горсовет

С начала военных действий специалисты КП «Горсвет» возобновили работу более 1 тыс. км сетей и возобновили освещение на 615 улицах, сообщила мэрия города.

За этот период работники предприятия устранили 3,8 тыс. аварий в сетях наружного освещения, заменили 89 поврежденных опор, 370 кронштейнов, 384 светильника и 1,6 тыс. ламп.

В общей сложности коммунальщики выполнили мероприятия по возобновлению работы 92% сетей освещения.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 февраля 2023 в 14:24;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала военных действий специалисты КП «Горсвет» возобновили работу более 1 тыс. км сетей и возобновили освещение на 615 улицах, сообщила мэрия города.".