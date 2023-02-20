В Харькове с начала войны отремонтировали более 1 тысячи км сетей

С начала военных действий специалисты КП «Горсвет» возобновили работу более 1 тыс. км сетей и возобновили освещение на 615 улицах, сообщила мэрия города.

За этот период работники предприятия устранили 3,8 тыс. аварий в сетях наружного освещения, заменили 89 поврежденных опор, 370 кронштейнов, 384 светильника и 1,6 тыс. ламп.

В общей сложности коммунальщики выполнили мероприятия по возобновлению работы 92% сетей освещения.