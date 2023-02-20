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У Харкові від початку війни відремонтували понад 1 тисяч км мереж

Суспільство 14:24   20.02.2023
Оксана Якушко
У Харкові від початку війни відремонтували понад 1 тисяч км мереж Фото: Харківська міськрада

З початку військових дій фахівці КП “Міськсвітло” відновили роботу понад 1 тис. км мереж та відновили освітлення на 615 вулицях, повідомила мерія міста.

За цей період працівники підприємства усунули 3,8 тис. аварій у мережах зовнішнього освітлення, замінили 89 пошкоджених опор, 370 кронштейнів, 384 світильники і 1,6 тис. ламп.

Загалом комунальники виконали заходи щодо відновлення роботи 92% мереж освітлення.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2023 в 14:24;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку військових дій фахівці КП “Міськсвітло” відновили роботу понад 1 тис. км мереж та відновили освітлення на 615 вулицях, повідомила мерія міста.".