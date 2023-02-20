У Харкові від початку війни відремонтували понад 1 тисяч км мереж

З початку військових дій фахівці КП “Міськсвітло” відновили роботу понад 1 тис. км мереж та відновили освітлення на 615 вулицях, повідомила мерія міста.

За цей період працівники підприємства усунули 3,8 тис. аварій у мережах зовнішнього освітлення, замінили 89 пошкоджених опор, 370 кронштейнів, 384 світильники і 1,6 тис. ламп.

Загалом комунальники виконали заходи щодо відновлення роботи 92% мереж освітлення.