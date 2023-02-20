У Харкові від початку війни відремонтували понад 1 тисяч км мереж
Фото: Харківська міськрада
З початку військових дій фахівці КП “Міськсвітло” відновили роботу понад 1 тис. км мереж та відновили освітлення на 615 вулицях, повідомила мерія міста.
За цей період працівники підприємства усунули 3,8 тис. аварій у мережах зовнішнього освітлення, замінили 89 пошкоджених опор, 370 кронштейнів, 384 світильники і 1,6 тис. ламп.
Загалом комунальники виконали заходи щодо відновлення роботи 92% мереж освітлення.
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Ви читали новину: «У Харкові від початку війни відремонтували понад 1 тисяч км мереж»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2023 в 14:24;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку військових дій фахівці КП “Міськсвітло” відновили роботу понад 1 тис. км мереж та відновили освітлення на 615 вулицях, повідомила мерія міста.".