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Воїни світла. Воїни добра: марки на честь комунальників презентували в Харкові

Суспільство 19:38   15.02.2023
Олена Нагорна
Воїни світла. Воїни добра: марки на честь комунальників презентували в Харкові

Перший поштовий блок 2023 року під назвою “Воїни світла. Воїни добра”, присвячений працівникам комунальних служб та критичної інфраструктури, презентували у Харкові 15 лютого.

Блок складається з п’яти марок: “Дорожники”, “Зв’язківці”, “Енергетики”, “Водопостачальники” та “Газовики”, пише пресслужба Харківської ОВА.

Блок виконаний у темно-синіх кольорах і має особливі акценти – вогники світла, які перемагають темряву. Він надрукований з використанням двох видів лаку: матового та глянцевого. Якщо придивитися, контур України та зірки покриті лаком, що світиться під ультрафіолетом. Кожна з ілюстрацій відображає процес роботи комунальників.

Загальний тираж блоку – 300 тисяч. Автором випуску виступає Олександр Нікітюк, який раніше створив марку про пса Патрона.

У презентації та погашенні марок взяли участь директор Харківської дирекції АТ “Укрпошта” Юрій Савченко, голова ХОВА Олег Синєгубов, а також технічний директор АТ “Харківобленерго” Олексій Ганус.


Фото: ХОВА

“Цей випуск присвячений працівникам комунальних служб та критичної інфраструктури. Він втілює вдячність українського народу всім фахівцям, які попри неймовірні труднощі повертають в наші оселі світло і тепло”, – сказав Синєгубов.

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Автор: Олена Нагорна

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2023 в 19:38;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перший поштовий блок 2023 року під назвою “Воїни світла. Воїни добра”, присвячений працівникам комунальних служб та критичної інфраструктури, презентували у Харкові 15 лютого.".