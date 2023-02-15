Воины света. Воины добра: марки в честь коммунальщиков презентовали в Харькове
Первый почтовый блок 2023 года под названием «Воины света. Воины добра», посвященный работникам коммунальных служб и критической инфраструктуры, презентовали в Харькове 15 февраля.
Почтовый блок состоит из пяти марок: «Дорожники», «Связисты», «Энергетики», «Водопоставщики» и «Газовики», пишет пресс-служба Харьковской ОВА.
Блок выполнен в темно-синих цветах и имеет особые акценты — огоньки света, которые побеждают темноту. Он напечатан с использованием двух видов лака: матового и глянцевого. Если присмотреться, контур Украины и звезды покрыты светящимся под ультрафиолетом лаком. Каждая из иллюстраций отображает процесс работы коммунальщиков.
Общий тираж блока — 300 тысяч. Автором выпуска выступает Александр Никитюк, который ранее создал марку о псе Патроне.
В презентации и погашении марок приняли участие директор Харьковской дирекции АО «Укрпочта» Юрий Савченко, глава ХОВА Олег Синегубов, а также технический директор АО «Харьковоблэнерго» Алексей Ганус.
Фото: ХОВА
«Этот выпуск посвящен работникам коммунальных служб и критической инфраструктуры. Он воплощает благодарность украинского народа всем специалистам, которые, несмотря на невероятные трудности, возвращают в наши дома свет и тепло», — сказал Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 15 февраля 2023 в 19:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первый почтовый блок 2023 года под названием «Воины света. Воины добра», посвященный работникам коммунальных служб и критической инфраструктуры, презентовали в Харькове 15 февраля.".