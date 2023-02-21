В Харькове убирают снег: работают больше 2000 человек (фото)

В уборке снега в Харькове участвуют 2089 рабочих коммунальных предприятий, сообщили в мэрии.

«Как сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, также работает 89 единиц автотракторной техники и 88 единиц средств малой механизации», — привела статистику пресс-служба Харьковского горсовета.

По информации мэрии, на придомовых территориях работают 1835 дворников «Харьковблагоустройства», задействованы 60 единиц автотракторной техники и 88 единиц средств малой механизации.

На объектах «Зеленстроя» (в парках и скверах) работают 254 человека и 29 единиц автотракторной техники.