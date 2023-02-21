В Харькове убирают снег: работают больше 2000 человек (фото)
Фото: пресс-служба Харьковского горсовета
В уборке снега в Харькове участвуют 2089 рабочих коммунальных предприятий, сообщили в мэрии.
«Как сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, также работает 89 единиц автотракторной техники и 88 единиц средств малой механизации», — привела статистику пресс-служба Харьковского горсовета.
По информации мэрии, на придомовых территориях работают 1835 дворников «Харьковблагоустройства», задействованы 60 единиц автотракторной техники и 88 единиц средств малой механизации.
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На объектах «Зеленстроя» (в парках и скверах) работают 254 человека и 29 единиц автотракторной техники.
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- • Дата публикации материала: 21 февраля 2023 в 11:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В уборке снега в Харькове участвуют 2089 рабочих коммунальных предприятий, сообщили в мэрии".