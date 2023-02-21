У Харкові прибирають сніг: працюють понад 2000 осіб (фото)

У прибиранні снігу в Харкові беруть участь 2089 робітників комунальних підприємств, повідомили у мерії.

“Як повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства, також працює 89 одиниць автотракторної техніки та 88 одиниць засобів малої механізації”, – навела статистику пресслужба Харківської міськради.

За інформацією мерії, на прибудинкових територіях працюють 1835 двірників “Харківблагоустрою”, задіяно 60 одиниць автотракторної техніки та 88 одиниць засобів малої механізації.

На об’єктах “Зеленбуду” (у парках та скверах) працюють 254 особи та 29 одиниць автотракторної техніки.