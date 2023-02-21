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У Харкові прибирають сніг: працюють понад 2000 осіб (фото)

Суспільство 11:33   21.02.2023
Оксана Горун
У Харкові прибирають сніг: працюють понад 2000 осіб (фото)

У прибиранні снігу в Харкові беруть участь 2089 робітників комунальних підприємств, повідомили у мерії.

“Як повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства, також працює 89 одиниць автотракторної техніки та 88 одиниць засобів малої механізації”, – навела статистику пресслужба Харківської міськради.

У Харкові прибирають сніг 2

За інформацією мерії, на прибудинкових територіях працюють 1835 двірників “Харківблагоустрою”, задіяно 60 одиниць автотракторної техніки та 88 одиниць засобів малої механізації.

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У Харкові прибирають сніг

На об’єктах “Зеленбуду” (у парках та скверах) працюють 254 особи та 29 одиниць автотракторної техніки.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2023 в 11:33;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У прибиранні снігу в Харкові беруть участь 2089 робітників комунальних підприємств, повідомили у мерії".