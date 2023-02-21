У Харкові прибирають сніг: працюють понад 2000 осіб (фото)
У прибиранні снігу в Харкові беруть участь 2089 робітників комунальних підприємств, повідомили у мерії.
“Як повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства, також працює 89 одиниць автотракторної техніки та 88 одиниць засобів малої механізації”, – навела статистику пресслужба Харківської міськради.
За інформацією мерії, на прибудинкових територіях працюють 1835 двірників “Харківблагоустрою”, задіяно 60 одиниць автотракторної техніки та 88 одиниць засобів малої механізації.
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На об’єктах “Зеленбуду” (у парках та скверах) працюють 254 особи та 29 одиниць автотракторної техніки.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2023 в 11:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У прибиранні снігу в Харкові беруть участь 2089 робітників комунальних підприємств, повідомили у мерії".