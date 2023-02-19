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Наслідки снігової хуртовини прибрали – дорожники Харківщини (відео)

Суспільство 19:48   19.02.2023
Елена Нагорная
Наслідки снігової хуртовини прибрали – дорожники Харківщини (відео)

Станом на день 19 лютого дороги у Харківській області були оброблені протиожеледними сумішами. Попри це, водіїв закликають бути пильними та обережними.

Напередодні у регіоні пройшов сильний снігопад, який почав вщухати близько 16:30, а сьогодні опадів у регіоні майже не було, нагадали у Службі автомобільних доріг у Харківській області.

“У роботі над забезпеченням проїзду в області було задіяно 166 одиниць спецтехніки. На Харківщині було використано 2784 м3 піщано-сольової суміші”, – розповіли шляховики.

Відео: Служба автомобільних доріг у Харківській області

У відомстві нагадують єдиний контакт-центр “Укравтодору”, де можна отримувати інформацію про стан проїзду та звертатися по допомогу: +38 067 400 60 80.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2023 в 19:48;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на день 19 лютого дороги у Харківській області були оброблені протиожеледними сумішами. Попри це, водіїв закликають бути пильними та обережними.".