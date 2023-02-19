Комунальники показали, як прибирали сніг у дворах і парках Харкова (фото)
Станом на ранок 19 лютого в роботах з прибирання снігу в Харкові були задіяні 1689 робітників комунальних підприємств, 90 одиниць автотракторної техніки та 56 засобів малої механізації.
Про це повідомили у пресслужбі міськради з посиланням на департамент житлово-комунального господарства.
У дворах, які обслуговує КП “Харківблагоустрій”, сніг прибирав 1541 дворовий робітник за допомогою 57 одиниць автотракторної техніки та 56 засобів малої механізації.
“Напередодні було очищено 6673 прибудинкових територій, а біля 769 будинків дворові робітники посипали тротуари піщано-сольовою сумішшю”, – розповіли у міськраді.
На об’єктах СКП “Харківзеленбуд” працювали 148 осіб та 33 одиниці автотракторної техніки.
Фото: Харківська міськрада
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2023 в 13:54;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на ранок 19 лютого в роботах з прибирання снігу в Харкові були задіяні 1689 робітників комунальних підприємств, 90 одиниць автотракторної техніки та 56 засобів малої механізації.".