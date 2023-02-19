Коммунальщики показали, как убирали снег во дворах и в парках Харькова (фото)
Фото: Харьковский горсовет
По состоянию на утро 19 февраля в работах по уборке снега в Харькове были задействованы 1689 рабочих коммунальных предприятий, 90 единиц автотракторной техники и 56 средств малой механизации.
Об этом сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на департамент жилищно-коммунального хозяйства.
Во дворах, которые обслуживает КП «Харьковблагоустройство», снег убирал 1541 дворовый рабочий с помощью 57 единиц автотракторной техники и 56 средств малой механизации.
«Накануне было очищено 6673 придомовых территорий, а возле 769 домов дворовые рабочие посыпали тротуары песчано-солевой смесью», — рассказали в горсовете.
На объектах СКП «Харьковзеленстрой» работали 148 человек и 33 единицы автотракторной техники.
Фото: Харьковский горсовет
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- • Дата публикации материала: 19 февраля 2023 в 13:54;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на утро 19 февраля в работах по уборке снега в Харькове были задействованы 1689 рабочих коммунальных предприятий, 90 единиц автотракторной техники и 56 средств малой механизации.".