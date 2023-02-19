Коммунальщики показали, как убирали снег во дворах и в парках Харькова (фото)

По состоянию на утро 19 февраля в работах по уборке снега в Харькове были задействованы 1689 рабочих коммунальных предприятий, 90 единиц автотракторной техники и 56 средств малой механизации.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на департамент жилищно-коммунального хозяйства.

Во дворах, которые обслуживает КП «Харьковблагоустройство», снег убирал 1541 дворовый рабочий с помощью 57 единиц автотракторной техники и 56 средств малой механизации.

«Накануне было очищено 6673 придомовых территорий, а возле 769 домов дворовые рабочие посыпали тротуары песчано-солевой смесью», — рассказали в горсовете.

На объектах СКП «Харьковзеленстрой» работали 148 человек и 33 единицы автотракторной техники.



Фото: Харьковский горсовет