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Ситуация на дорогах Харьковской области: информация САД (видео)

Общество 09:39   18.02.2023
Оксана Горун
Ситуация на дорогах Харьковской области: информация САД (видео)

Служба автомобильных дорог в Харьковской области заявила, что проезд по госдорогам обеспечен.

«Утром 18 февраля, около 04:00, с западной части области начались осадки в виде снега, которые стали распространяться по территории области в восточном направлении. Осадки продлятся весь день. Температура будет колебаться от -5 до 3°С», — проинформировали дорожники.

Дороги Харьковщины, начиная с ночи, расчищали 85 единиц спецтехники. Уже использовали 706 м3 песчано-солевой смеси. Обработку противогололедными материалами продолжают.

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«Проезд по государственным дорогам – обеспечен», — заверили в САД.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 февраля 2023 в 09:39;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Служба автомобильных дорог в Харьковской области заявила, что проезд по госдорогам обеспечен".