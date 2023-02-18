Ситуация на дорогах Харьковской области: информация САД (видео)

Служба автомобильных дорог в Харьковской области заявила, что проезд по госдорогам обеспечен.

«Утром 18 февраля, около 04:00, с западной части области начались осадки в виде снега, которые стали распространяться по территории области в восточном направлении. Осадки продлятся весь день. Температура будет колебаться от -5 до 3°С», — проинформировали дорожники.

Дороги Харьковщины, начиная с ночи, расчищали 85 единиц спецтехники. Уже использовали 706 м3 песчано-солевой смеси. Обработку противогололедными материалами продолжают.

«Проезд по государственным дорогам – обеспечен», — заверили в САД.