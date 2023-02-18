Ситуація на дорогах Харківської області: інформація САД (відео)

Служба автомобільних доріг Харківської області заявила, що проїзд держдорогами забезпечений.

“Вранці 18 лютого, близько 04:00, із західної частини області почалися опади у вигляді снігу, які почали поширюватися територією області у східному напрямку. Опади триватимуть весь день. Температура коливатиметься від -5 до 3°C”, – поінформували шляховики.

Дороги Харківщини, починаючи з ночі, розчищали 85 одиниць спецтехніки. Уже використовували 706 кубометрів піщано-сольової суміші. Обробку протиожеледними матеріалами продовжують.

“Проїзд державними дорогами – забезпечений”, – запевнили в САД.