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Ситуація на дорогах Харківської області: інформація САД (відео)

Суспільство 09:39   18.02.2023
Оксана Горун
Ситуація на дорогах Харківської області: інформація САД (відео)

Служба автомобільних доріг Харківської області заявила, що проїзд держдорогами забезпечений.

“Вранці 18 лютого, близько 04:00, із західної частини області почалися опади у вигляді снігу, які почали поширюватися територією області у східному напрямку. Опади триватимуть весь день. Температура коливатиметься від -5 до 3°C”, – поінформували шляховики. 

Дороги Харківщини, починаючи з ночі, розчищали 85 одиниць спецтехніки. Уже використовували 706 кубометрів піщано-сольової суміші. Обробку протиожеледними матеріалами продовжують.

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“Проїзд державними дорогами – забезпечений”, – запевнили в САД.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2023 в 09:39;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Служба автомобільних доріг Харківської області заявила, що проїзд держдорогами забезпечений".