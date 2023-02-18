Ситуація на дорогах Харківської області: інформація САД (відео)
Служба автомобільних доріг Харківської області заявила, що проїзд держдорогами забезпечений.
“Вранці 18 лютого, близько 04:00, із західної частини області почалися опади у вигляді снігу, які почали поширюватися територією області у східному напрямку. Опади триватимуть весь день. Температура коливатиметься від -5 до 3°C”, – поінформували шляховики.
Дороги Харківщини, починаючи з ночі, розчищали 85 одиниць спецтехніки. Уже використовували 706 кубометрів піщано-сольової суміші. Обробку протиожеледними матеріалами продовжують.
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“Проїзд державними дорогами – забезпечений”, – запевнили в САД.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2023 в 09:39;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Служба автомобільних доріг Харківської області заявила, що проїзд держдорогами забезпечений".