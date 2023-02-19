Последствия снежной метели убрали — дорожники Харьковщины (видео)
По состоянию на день 19 февраля дороги в Харьковской области были обработаны противогололедными смесями. Несмотря на это, водителей призывают быть бдительными и осторожными.
Накануне в регионе прошел сильный снегопад, который начал стихать около 16:30, а сегодня осадков в регионе почти не было, напомнили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.
«В работе над обеспечением проезда в области было задействовано 166 единиц спецтехники. На Харьковщине было использовано 2784 м3 песчано-солевой смеси», — рассказали дорожники.
Видео: Служба автомобильных дорог в Харьковской области
В ведомстве напоминают единый контакт-центр «Укравтодора», где можно получать информацию о состоянии проезда и обращаться за помощью: +38 067 400 60 80.
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- • Дата публикации материала: 19 февраля 2023 в 19:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на день 19 февраля дороги в Харьковской области были обработаны противогололедными смесями. Несмотря на это, водителей призывают быть бдительными и осторожными.".