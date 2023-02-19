Последствия снежной метели убрали — дорожники Харьковщины (видео)

По состоянию на день 19 февраля дороги в Харьковской области были обработаны противогололедными смесями. Несмотря на это, водителей призывают быть бдительными и осторожными.

Накануне в регионе прошел сильный снегопад, который начал стихать около 16:30, а сегодня осадков в регионе почти не было, напомнили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.

«В работе над обеспечением проезда в области было задействовано 166 единиц спецтехники. На Харьковщине было использовано 2784 м3 песчано-солевой смеси», — рассказали дорожники.

Видео: Служба автомобильных дорог в Харьковской области

В ведомстве напоминают единый контакт-центр «Укравтодора», где можно получать информацию о состоянии проезда и обращаться за помощью: +38 067 400 60 80.