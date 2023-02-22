В Харькове из списка переименований вычеркнули улицу Кремлевскую — мэрия

В Харькове готовятся переименовать 18 топонимов, связанных с РФ. 22 февраля такое решение единогласно поддержала Городская комиссия по топонимике и охране историко-культурной среды.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского горсовета. Речь идет о тех 18 топонимах, относительно переименования которых ранее мэрия начала опрос харьковчан.

«Около 80% участников опроса поддерживают предложенные наименования. Все объекты, связанные с россией и российской агрессией, должны быть ликвидированы, — процитировала пресс-служба слова первого заместителя мэра Харькова Александра Новака. — Необходимо переименовать сотни объектов. Работа набирает обороты, и главное — учитывать мнение харьковчан, поступающие от них предложения, общественности, ученых и всех, заинтересованных в этом вопросе».

В мэрии отметили, что 13 из 18 топонимов планируют вернуть исторические названия. Также чиновники сообщили, что один из топонимов из списка переименований вычеркнули.

«Ул. Кремлевскую вообще вычеркнули из списка, поскольку на ней нет застройки, требующей адресации», — пояснили в горсовете.

Окончательное решение о переименовании улиц должны принять на сессии Харьковского горсовета. Как сообщил МГ «Объектив» мэр Игорь Терехов, сессию планируют провести 28 февраля.