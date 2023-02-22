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В Харькове из списка переименований вычеркнули улицу Кремлевскую — мэрия

Общество 19:00   22.02.2023
Оксана Горун
В Харькове из списка переименований вычеркнули улицу Кремлевскую — мэрия Фото: GoogleMaps

В Харькове готовятся переименовать 18 топонимов, связанных с РФ. 22 февраля такое решение единогласно поддержала Городская комиссия по топонимике и охране историко-культурной среды.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского горсовета. Речь идет о тех 18 топонимах, относительно переименования которых ранее мэрия начала опрос харьковчан.

«Около 80% участников опроса поддерживают предложенные наименования. Все объекты, связанные с россией и российской агрессией, должны быть ликвидированы, — процитировала пресс-служба слова первого заместителя мэра Харькова Александра Новака. — Необходимо переименовать сотни объектов. Работа набирает обороты, и главное — учитывать мнение харьковчан, поступающие от них предложения, общественности, ученых и всех, заинтересованных в этом вопросе».

В мэрии отметили, что 13 из 18 топонимов планируют вернуть исторические названия. Также чиновники сообщили, что один из топонимов из списка переименований вычеркнули.

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    • «Ул. Кремлевскую вообще вычеркнули из списка, поскольку на ней нет застройки, требующей адресации», — пояснили в горсовете.

    Окончательное решение о переименовании улиц должны принять на сессии Харьковского горсовета. Как сообщил МГ «Объектив» мэр Игорь Терехов, сессию планируют провести 28 февраля.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; ;

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    • • Дата публикации материала: 22 февраля 2023 в 19:00;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове готовятся переименовать 18 топонимов, связанных с РФ. 22 февраля такое решение единогласно поддержала Городская комиссия по топонимике и охране историко-культурной среды".