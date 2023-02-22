У Харкові зі списку перейменувань викреслили вулицю Кремлівську – мерія

У Харкові готуються перейменувати 18 топонімів, пов’язаних із РФ. 22 лютого таке рішення одноголосно підтримала Міська комісія з топоніміки та охорони історико-культурного середовища.

Про це повідомила пресслужба Харківської міськради. Йдеться про ті 18 топонімів, щодо перейменування яких раніше мерія розпочала опитування харків’ян.

“Близько 80% учасників опитування підтримують запропоновані найменування. Усі об’єкти, пов’язані з росією та російською агресією, мають бути ліквідовані, – процитувала пресслужба слова першого заступника мера Харкова Олександра Новака. – Необхідно перейменувати сотні об’єктів. Робота набирає обертів, і головне – враховувати думку харків’ян, пропозиції, які надходять від них, громадськості, науковців і всіх зацікавлених у цьому питанні”.

У мерії зазначили, що 13 із 18 топонімів планують повернути історичні назви. Також чиновники повідомили, що один із топонімів зі списку перейменувань викреслили.

“Вул. Кремлівську взагалі викреслили зі списку, оскільки на ній немає забудови, яка потребує адресації”, – пояснили в міськраді.

Остаточне рішення про перейменування вулиць мають ухвалити на сесії Харківської міськради. Як повідомив МГ “Об’єктив” мер Ігор Терехов, сесію планують провести 28 лютого.