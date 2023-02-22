У Харкові зі списку перейменувань викреслили вулицю Кремлівську – мерія
У Харкові готуються перейменувати 18 топонімів, пов’язаних із РФ. 22 лютого таке рішення одноголосно підтримала Міська комісія з топоніміки та охорони історико-культурного середовища.
Про це повідомила пресслужба Харківської міськради. Йдеться про ті 18 топонімів, щодо перейменування яких раніше мерія розпочала опитування харків’ян.
“Близько 80% учасників опитування підтримують запропоновані найменування. Усі об’єкти, пов’язані з росією та російською агресією, мають бути ліквідовані, – процитувала пресслужба слова першого заступника мера Харкова Олександра Новака. – Необхідно перейменувати сотні об’єктів. Робота набирає обертів, і головне – враховувати думку харків’ян, пропозиції, які надходять від них, громадськості, науковців і всіх зацікавлених у цьому питанні”.
У мерії зазначили, що 13 із 18 топонімів планують повернути історичні назви. Також чиновники повідомили, що один із топонімів зі списку перейменувань викреслили.
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“Вул. Кремлівську взагалі викреслили зі списку, оскільки на ній немає забудови, яка потребує адресації”, – пояснили в міськраді.
Остаточне рішення про перейменування вулиць мають ухвалити на сесії Харківської міськради. Як повідомив МГ “Об’єктив” мер Ігор Терехов, сесію планують провести 28 лютого.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2023 в 19:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові готуються перейменувати 18 топонімів, пов’язаних із РФ. 22 лютого таке рішення одноголосно підтримала Міська комісія з топоніміки та охорони історико-культурного середовища".