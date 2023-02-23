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Зарплата до 30 тыс. грн: опубликован список вакансий недели на Харьковщине

Общество 14:13   23.02.2023
Оксана Горун
Зарплата до 30 тыс. грн: опубликован список вакансий недели на Харьковщине

ХОВА и Областная служба занятости заявляют, что на данный момент в регионе актуальны 1045 вакансий.

Наибольшую зарплату на этой неделе предлагают водителям и бухлагтерам. Первая десятка предложенных вакансий выглядит так:

📌 водитель автотранспортных средств – 30 000 грн;

📌 главный бухгалтер – 27 225 грн;

📌 сметчик – 20 000 грн;

📌 оператор станков с программным управлением – 19 700 грн;

📌 инженер по нормированию трудовых процессов – 18000 грн;

📌 офис-администратор – 15 000 грн;

📌слесарь по обслуживанию буровых – 14000 грн;

📌 кузнец-штамповщик – 12 000 грн;

📌методист – 11 600 грн;

📌 ведущий программы (радио) – 10 000 грн.

С полным перечнем актуальных вакансий в Харькове и области можно ознакомиться по ссылке.

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В Харьковской областной службе занятости работает «горячая линия». На нее можно звонить с вопросами занятости и безработицы с понедельника по пятницу — с 9:00 до 15:00 по телефонам: (095) 138 72 96; (063) 847 83 67; (099) 056 28 00; (099) 020 87 21; (096) 055 48 69; (057) 732 19 28.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 февраля 2023 в 14:13;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ХОВА и Областная служба занятости заявляют, что на данный момент в регионе актуальны 1045 вакансий".