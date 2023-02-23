Зарплата до 30 тис. грн: опубліковано перелік вакансій тижня на Харківщині

ХОВА та Обласна служба зайнятості заявляють, що на даний момент у регіоні актуальні 1045 вакансій.

Найбільшу зарплату цього тижня пропонують водіям та бухлагтерам. Перша десятка запропонованих вакансій виглядає так:

📌 водій автотранспортних засобів – 30 000 грн.;

📌 головний бухгалтер – 27 225 грн;

📌 кошторисник – 20 000 грн;

📌 оператор верстатів із програмним управлінням – 19 700 грн;

📌 інженер із нормування трудових процесів – 18 000 грн;

📌 офіс-адміністратор – 15 000 грн.;

📌слюсар з обслуговування бурових – 14 000 грн;

📌 коваль-штампувальник – 12 000 грн;

📌методист – 11 600 грн;

📌 ведучий програми (радіо) – 10 000 грн.

З повним переліком актуальних вакансій в Харкові та області можна ознайомитись за посиланням.

У Харківській обласній службі зайнятості працює “гаряча лінія”. На неї можна дзвонити з питаннями зайнятості та безробіття з понеділка по п’ятницю – з 9:00 до 15:00 за телефонами: (095) 138 72 96; (063) 847 83 67; (099) 056 28 00; (099) 020 87 21; (096) 055 48 69; (057) 732 19 28.