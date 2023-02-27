ГСЧС: На Харьковщине горели дома и гаражи из-за обстрелов
За сутки с 26 по 27 февраля 2023 года спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 22 раза выезжали на вызовы, из них 7 – на ликвидацию пожаров, 2 из которых повлекли вражеские обстрелы.
Около 17:20 враг нанес артиллерийский удар по Волчанску. Снаряд попал на частный двор. Загорелись гараж и сарай. Площадь пожара составила 100 кв. С огнем боролись бойцы 47-й ДРПЧ, которые уже в 17:53 локализовали его. Окончательно потушили огонь в 18:53. Пострадавших нет. Благодаря самоотверженной работе спасателей удалось спасти от уничтожения огнем 11 других гаражей, расположенных рядом.
В 21:10 спасатели 44-й ДРПЧ из Купянска и их коллеги из Луганщины выехали на тушение пожара, который тоже вызвал вражеский обстрел, в селе Куриловка Куриловской громады. Там горел частный дом, гараж и легковушка ВАЗ 2101. Общая плаща пожара составила 120 кв.м. Локализовали огонь в 21:30, ликвидировали его – в 23:35. Здесь тоже обошлось без пострадавших.
Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 84 единицы взрывоопасных предметов.
Жителям города Изюм спасатели привезли 8 тонн питьевой воды.
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- • Дата публикации материала: 27 февраля 2023 в 08:26;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки с 26 по 27 февраля 2023 года спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 22 раза выезжали на вызовы, из них 7 – на ликвидацию пожаров, 2 из которых повлекли вражеские обстрелы.".