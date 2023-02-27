ДСНС: На Харківщині горіли будинки і гаражі через обстріли

За добу з 26 по 27 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 22 рази виїжджали на виклики, з них 7 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинили ворожі обстріли.

Близько 17:20 ворог завдав артилерійського удару по Вовчанську. Снаряд влучив на приватне подвір’я. Загорілись гараж і комора. Площа пожежі склала 100 кв.м. З вогнем боролись бійці 47-ї ДРПЧ, які вже о 17:53 локалізували його. Остаточно ліквідували пожежу о 18:53. Постраждалих немає. Завдяки самовідданій роботі рятувальників вдалось врятувати від знищення вогнем 11 інших гаражів, розташованих поряд.

О 21:10 рятувальники 44-ї ДРПЧ з м. Куп’янська та їхні колеги з Луганщини виїхали на гасіння пожежі, яку також спричинив ворожий обстріл, у селі Курилівка Курилівської громади. Там горів приватний будинок, гараж та легковик ВАЗ 2101. Загальна плаща пожежі склала 120 кв.м. Локалізація вогню відбулась о 21:30, ліквідація – о 23:35. Тут також обійшлося без постраждалих.

Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 84 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міста Ізюм рятувальники привезли 8 тонн питної води.