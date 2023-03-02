Уезжавшие из Харькова горожане могут не платить за холодную воду. Разъяснение

Харьковчане, в домах и квартирах которых не установлены счетчики на холодную воду и которые выезжали из города, могут получить перерасчет за услуги КП «Харьковводоканал» за период отсутствия.

Об этом напоминает заместитель гендиректора КП «Харьковводоканал» Тарас Грущак, передает Харьковский горсовет.

По словам Грущака, абоненты с приборами учета воды оплачивают услуги согласно начислениям, всем остальным необходимо обратиться в абонентский отдел своего района и предоставить документы, подтверждающие период отсутствия в городе (справку ВПЛ или документ пограничной службы). После этого будет осуществлен перерасчет.

Грущак призвал передавать показания счетчика до 20-го числа каждого месяца, а также напомнил, что теперь в квитанциях указаны оплата за водоснабжение, водоотведение, обслуживание внутридомовых систем и абонентская плата.

«Все эти платежи были и раньше, но одной графой, теперь их вывели отдельно, чтобы потребители видели, за что они платят, и из чего конкретно состоит тариф. Хочу обратить внимание, что жители многоквартирных домов оплачивают обслуживание внутридомовых систем, даже если не пользуются водоснабжением и водоотведением. Также производится начисление абонентской платы», — подчеркнул он.

Грущак добавил, что во время военного положения предприятие не добивается принудительного взыскания долгов. При этом он призвал людей по возможности платить за услуги.