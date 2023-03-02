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Містяни, що виїжджали з Харкова, можуть не платити за холодну воду – водоканал

Суспільство 15:34   02.03.2023
Олена Нагорна
Містяни, що виїжджали з Харкова, можуть не платити за холодну воду – водоканал

Харків’яни, у будинках та квартирах яких не встановлено лічильники на холодну воду та які виїжджали з міста, можуть отримати перерахунок за послуги КП “Харківводоканал” за період відсутності.

Про це нагадує заступник гендиректора КП “Харківводоканал” Тарас Грущак, повідомляє Харківська міськрада.

За словами Грущака, абоненти з приладами обліку води оплачують послуги згідно з нарахуваннями, решті необхідно звернутися до абонентського відділу свого району та надати документи, що підтверджують період відсутності в місті (довідку ВПО або документ прикордонної служби). Після цього буде здійснено перерахунок.

Грущак закликав передавати показання лічильника до 20-го числа кожного місяця, а також нагадав, що тепер у квитанціях зазначено оплату за водопостачання, водовідведення, обслуговування внутрішньобудинкових систем та абонентську плату.

“Усі ці платежі були й раніше, але однією графою, тепер їх вивели окремо, щоб споживачі бачили, за що вони платять, і з чого конкретно складається тариф. Хочу звернути увагу, що мешканці багатоквартирних будинків оплачують обслуговування внутрішньобудинкових систем, навіть якщо не користуються водопостачанням та водовідведенням. Також проводиться нарахування абонентної плати”, – підкреслив він.

Грущак додав, що під час воєнного стану підприємство не домагається примусового стягнення боргів. При цьому він закликав людей за можливості платити за послуги.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2023 в 15:34;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’яни, у будинках та квартирах яких не встановлено лічильники на холодну воду та які виїжджали з міста, можуть отримати перерахунок за послуги КП “Харківводоканал” за період відсутності.".