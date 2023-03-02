Містяни, що виїжджали з Харкова, можуть не платити за холодну воду – водоканал
Харків’яни, у будинках та квартирах яких не встановлено лічильники на холодну воду та які виїжджали з міста, можуть отримати перерахунок за послуги КП “Харківводоканал” за період відсутності.
Про це нагадує заступник гендиректора КП “Харківводоканал” Тарас Грущак, повідомляє Харківська міськрада.
За словами Грущака, абоненти з приладами обліку води оплачують послуги згідно з нарахуваннями, решті необхідно звернутися до абонентського відділу свого району та надати документи, що підтверджують період відсутності в місті (довідку ВПО або документ прикордонної служби). Після цього буде здійснено перерахунок.
Грущак закликав передавати показання лічильника до 20-го числа кожного місяця, а також нагадав, що тепер у квитанціях зазначено оплату за водопостачання, водовідведення, обслуговування внутрішньобудинкових систем та абонентську плату.
“Усі ці платежі були й раніше, але однією графою, тепер їх вивели окремо, щоб споживачі бачили, за що вони платять, і з чого конкретно складається тариф. Хочу звернути увагу, що мешканці багатоквартирних будинків оплачують обслуговування внутрішньобудинкових систем, навіть якщо не користуються водопостачанням та водовідведенням. Також проводиться нарахування абонентної плати”, – підкреслив він.
Грущак додав, що під час воєнного стану підприємство не домагається примусового стягнення боргів. При цьому він закликав людей за можливості платити за послуги.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2023 в 15:34;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’яни, у будинках та квартирах яких не встановлено лічильники на холодну воду та які виїжджали з міста, можуть отримати перерахунок за послуги КП “Харківводоканал” за період відсутності.".