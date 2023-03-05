Генштаб: Враг обстрелял районы 35 населённых пунктов Харьковской области
Враг сосредоточил основные усилия на наступательных действиях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, сообщает Генштаб ВСУ.
За прошедшие сутки наши защитники отбили более 130 атак противника на указанных направлениях.
За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 24 авиационных удара, совершил более 65 обстрелов из РСЗО. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.
Враг обстрелял районы 35 населённых пунктов Харьковской области. Среди них – Ветеринарное, Красное, Огурцово, Бударки, Дворичанское, Новомлынск и Двуречная.
На Купянском и Лиманском направлениях противник вел наступательные действия в районах Невского, Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области, успеха не имел. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов вблизи линии столкновения. Среди них – Гряниковка, Кисловка, Песчаное, Крахмальное Харьковской области.
Читайте также: Армия РФ обстреляла около 30 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб
Новости по теме:
Вы читали новость: «Генштаб: Враг обстрелял районы 35 населённых пунктов Харьковской области»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 5 марта 2023 в 07:49;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг сосредоточил основные усилия на наступательных действиях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, сообщает Генштаб ВСУ.".