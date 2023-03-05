Live
  • Воскресенье 05.03.2023
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.78
    • 🟢

Генштаб: Враг обстрелял районы 35 населённых пунктов Харьковской области

Происшествия 07:49   05.03.2023
Оксана Якушко
Генштаб: Враг обстрелял районы 35 населённых пунктов Харьковской области

Враг сосредоточил основные усилия на наступательных действиях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, сообщает Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки наши защитники отбили более 130 атак противника на указанных направлениях.
За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 24 авиационных удара, совершил более 65 обстрелов из РСЗО. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.

Враг обстрелял районы 35 населённых пунктов Харьковской области. Среди них – Ветеринарное, Красное, Огурцово, Бударки, Дворичанское, Новомлынск и Двуречная.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел наступательные действия в районах Невского, Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области, успеха не имел. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов вблизи линии столкновения. Среди них – Гряниковка, Кисловка, Песчаное, Крахмальное Харьковской области.

Читайте также: Армия РФ обстреляла около 30 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

07:49
Генштаб: Враг обстрелял районы 35 населённых пунктов Харьковской области
13:40
По селу на Харьковщине ударил беспилотник: ранен мужчина
12:31
«Город держится»: условия жизни и работы в деоккупированном Купянске
14:01
Слесарь, бухгалтер и врач. Кто в Харьковской области зарабатывает больше всех
18:48
Женщина погибла в собственном дворе. Сегодня рф обстреляла село на Харьковщине

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Генштаб: Враг обстрелял районы 35 населённых пунктов Харьковской области»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 5 марта 2023 в 07:49;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг сосредоточил основные усилия на наступательных действиях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, сообщает Генштаб ВСУ.".