Генштаб: Враг обстрелял районы 35 населённых пунктов Харьковской области

Враг сосредоточил основные усилия на наступательных действиях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, сообщает Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки наши защитники отбили более 130 атак противника на указанных направлениях.

За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 24 авиационных удара, совершил более 65 обстрелов из РСЗО. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.

Враг обстрелял районы 35 населённых пунктов Харьковской области. Среди них – Ветеринарное, Красное, Огурцово, Бударки, Дворичанское, Новомлынск и Двуречная.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел наступательные действия в районах Невского, Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области, успеха не имел. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов вблизи линии столкновения. Среди них – Гряниковка, Кисловка, Песчаное, Крахмальное Харьковской области.