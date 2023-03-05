Генштаб ЗСУ: Ворог обстріляв райони 35 населених пунктів Харківської області

Ворог зосередив основні зусилля на наступальних діях на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямах, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Минулої доби наші захисники відбили понад 130 атак противника на зазначених напрямках.

Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 24 авіаційних удари, здійснив понад 65 обстрілів з РСЗО. Є загиблі та поранені серед мирного населення.

Ворог обстріляв райони 35 населених пунктів Харківської області. Серед них – Ветеринарне, Красне, Огірцеве, Бударки, Дворічанське, Новомлинськ та Дворічна.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів наступальні дії в районах Невського, Серебрянського лісництва та Білогорівки Луганської області, успіху не мав. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Серед них – Гряниківка, Кислівка, Піщане, Крохмальне Харківської області.