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Армія РФ обстріляла близько 30 населених пунктів на Харківщині – Генштаб

Події 18:26   04.03.2023
Оксана Горун
Армія РФ обстріляла близько 30 населених пунктів на Харківщині – Генштаб

Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог протягом доби бив по Харківській області з мінометів та артилерії. В основному – біля кордону та лінії фронту.

Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених районів 22 населених пунктів Харківської області. Серед них – Гранів, Глибоке, Верхня Писарівка, Гатище, Вовчанськ, Вільча, Бочкове, Вільхуватка, Дворічанське та Дворічна. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Серед них – Гряниківка, Кислівка, Піщане, Крохмальне Харківської області“, – зазначили у вечірньому зведенні Генштабу.

Загалом по території України ворог завдав чотири ракетні та десять авіаційних ударів, а також здійснив чотири обстріли з РСЗВ.

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У Генштабі продовжують відзначати наступальну активність армії РФ на Куп’янському напрямку. На Слобожанському (тобто півночі та північному заході Харківської області) ситуація стабільна, наступальних формувань немає.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2023 в 18:26;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог протягом доби бив по Харківській області з мінометів та артилерії. В основному – біля кордону та лінії фронту".