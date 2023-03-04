Армія РФ обстріляла близько 30 населених пунктів на Харківщині – Генштаб

Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог протягом доби бив по Харківській області з мінометів та артилерії. В основному – біля кордону та лінії фронту.

“Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених районів 22 населених пунктів Харківської області. Серед них – Гранів, Глибоке, Верхня Писарівка, Гатище, Вовчанськ, Вільча, Бочкове, Вільхуватка, Дворічанське та Дворічна. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Серед них – Гряниківка, Кислівка, Піщане, Крохмальне Харківської області“, – зазначили у вечірньому зведенні Генштабу.

Загалом по території України ворог завдав чотири ракетні та десять авіаційних ударів, а також здійснив чотири обстріли з РСЗВ.

У Генштабі продовжують відзначати наступальну активність армії РФ на Куп’янському напрямку. На Слобожанському (тобто півночі та північному заході Харківської області) ситуація стабільна, наступальних формувань немає.