Армия РФ обстреляла около 30 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб

Генштаб ВСУ сообщил, что враг в течение суток бил по Харьковской области из минометов и артиллерии. В основном — у границы и линии фронта.

«Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов 22 населенных пунктов Харьковской области. Среди них — Гранов, Глубокое, Верхняя Писаревка, Гатище, Волчанск, Вильча, Бочковое, Ольховатка, Двуречанское и Двуречная. На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов вблизи линии столкновения. Среди них – Гряниковка, Кисловка, Песчаное, Крахмальное Харьковской области», — отметили в вечерней сводке Генштаба.

В целом по территории Украины враг нанес четыре ракетных и десять авиационных ударов, а также совершил четыре обстрела из РСЗО.

В Генштабе продолжают отмечать наступательную активность армии РФ на Купянском направлении. На Слобожанском (то есть севере и северо-западе Харьковской области) ситуация стабильная, наступательных формирований нет.