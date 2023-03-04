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Армия РФ обстреляла около 30 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 18:26   04.03.2023
Оксана Горун
Армия РФ обстреляла около 30 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб

Генштаб ВСУ сообщил, что враг в течение суток бил по Харьковской области из минометов и артиллерии. В основном — у границы и линии фронта.

«Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов 22 населенных пунктов Харьковской области. Среди них — Гранов, Глубокое, Верхняя Писаревка, Гатище, Волчанск, Вильча, Бочковое, Ольховатка, Двуречанское и Двуречная. На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов вблизи линии столкновения. Среди них – Гряниковка, Кисловка, Песчаное, Крахмальное Харьковской области», — отметили в вечерней сводке Генштаба.

В целом по территории Украины враг нанес  четыре ракетных и десять авиационных ударов, а также совершил четыре обстрела из РСЗО.

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В Генштабе продолжают отмечать наступательную активность армии РФ на Купянском направлении. На Слобожанском (то есть севере и северо-западе Харьковской области) ситуация стабильная, наступательных формирований нет.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 марта 2023 в 18:26;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил, что враг в течение суток бил по Харьковской области из минометов и артиллерии. В основном — у границы и линии фронта".