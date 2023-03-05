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Около 10 населенных пунктов обстреляла армия рф на Харьковщине — Генштаб ВСУ

Происшествия 18:22   05.03.2023
Оксана Якушко
Около 10 населенных пунктов обстреляла армия рф на Харьковщине — Генштаб ВСУ

РФ сегодня пыталась вести на Купянском и Лиманском направлениях безуспешные наступательные действия в районе населённого пункта Белогоровка Луганской области, сообщил Генштаб ВСУ. 

Сегодня противник нанес 23 авиационных и 4 ракетных удара. Совершил более 20 обстрелов из РСЗО.

В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бударки, Ветеринарное, Стрелечье, Красное, Терновая и Двуречанское в Харьковской области.

Оккупанты вели огонь из артиллерии по районам населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Песчаное Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 марта 2023 в 18:22;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "РФ сегодня пыталась вести на Купянском и Лиманском направлениях безуспешные наступательные действия в районе населённого пункта Белогоровка Луганской области, сообщил Генштаб ВСУ. ".