Около 10 населенных пунктов обстреляла армия рф на Харьковщине — Генштаб ВСУ

РФ сегодня пыталась вести на Купянском и Лиманском направлениях безуспешные наступательные действия в районе населённого пункта Белогоровка Луганской области, сообщил Генштаб ВСУ.

Сегодня противник нанес 23 авиационных и 4 ракетных удара. Совершил более 20 обстрелов из РСЗО.

В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бударки, Ветеринарное, Стрелечье, Красное, Терновая и Двуречанское в Харьковской области.

Оккупанты вели огонь из артиллерии по районам населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Песчаное Харьковской области.