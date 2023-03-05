Супруги погибли на Харьковщине из-за попадания вражеского снаряда в автомобиль

На Харьковщине оккупанты обстреляли село из артиллерии и попали в автомобиль, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Сегодня, 5 марта 2023 года, российские военные из артиллерии обстреляли село Бударки Волчанской общины Чугуевского района.

Оккупанты попали в автомобиль, в котором находились супруги. От полученных травм мужчины и женщины погибли на месте.

В настоящее время все детали устанавливают.

Чугуевская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование проводят следователи ОП №1 Чугуевского РУП ГУНП в Харьковской области.