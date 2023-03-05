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Супруги погибли на Харьковщине из-за попадания вражеского снаряда в автомобиль

Происшествия 16:58   05.03.2023
Оксана Якушко
Супруги погибли на Харьковщине из-за попадания вражеского снаряда в автомобиль

На Харьковщине оккупанты обстреляли село из артиллерии и попали в автомобиль, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Сегодня, 5 марта 2023 года, российские военные из артиллерии обстреляли село Бударки Волчанской общины Чугуевского района.

Оккупанты попали в автомобиль, в котором находились супруги. От полученных травм мужчины и женщины погибли на месте.
В настоящее время все детали устанавливают.

Чугуевская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование проводят следователи ОП №1 Чугуевского РУП ГУНП в Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 марта 2023 в 16:58;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине оккупанты обстреляли село из артиллерии и попали в автомобиль, сообщила Харьковская областная прокуратура. ".