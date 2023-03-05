Live
  • Неділя 05.03.2023
    • Харків
  •   +2°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.78
    • 🟢

Подружжя загинуло на Харківщині через влучання ворожого снаряду в автомобіль

Події 16:58   05.03.2023
Оксана Якушко
Подружжя загинуло на Харківщині через влучання ворожого снаряду в автомобіль

На Харківщині окупанти обстріляли село з артилерії та поцілили в автомобіль, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Сьогодні, 5 березня 2023 року російські військові з артилерії обстріляли село Бударки Вовчанської громади Чугуївського району.

Окупанти влучили в автомобіль, в якому перебувало подружжя. Від отриманих травм чоловік та жінка загинули на місці.

Наразі всі деталі встановлюються.

Чугуївська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області.

Читайте також: У Куп’янську рятувальники після обстрілу знайшли під завалами загиблого – ДСНС

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

09:19
Синєгубов: На Харківщині снаряд влучив у будинок, загинув 65-річний чоловік
07:49
Генштаб ЗСУ: Ворог обстріляв райони 35 населених пунктів Харківської області
13:40
По селу на Харківщині вдарив безпілотник: поранено чоловіка
20:30
Бронемашину для евакуації поранених з поля бою передали захисникам Харківщини
16:47
У Харкові викрили бордель, замаскований під оздоровчий салон (фото)

  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Подружжя загинуло на Харківщині через влучання ворожого снаряду в автомобіль»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2023 в 16:58;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині окупанти обстріляли село з артилерії та поцілили в автомобіль, повідомила Харківська обласна прокуратура.".