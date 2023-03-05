Подружжя загинуло на Харківщині через влучання ворожого снаряду в автомобіль
На Харківщині окупанти обстріляли село з артилерії та поцілили в автомобіль, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Сьогодні, 5 березня 2023 року російські військові з артилерії обстріляли село Бударки Вовчанської громади Чугуївського району.
Окупанти влучили в автомобіль, в якому перебувало подружжя. Від отриманих травм чоловік та жінка загинули на місці.
Наразі всі деталі встановлюються.
Чугуївська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Досудове розслідування проводять слідчі ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2023 в 16:58;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині окупанти обстріляли село з артилерії та поцілили в автомобіль, повідомила Харківська обласна прокуратура.".