Близько 10 населених пунктів обстріляла армія рф на Харківщині – Генштаб ЗСУ
РФ сьогодні намагалася вести на Куп’янському та Лиманському напрямках безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області, повідомив Генштаб ЗСУ.
Сьогодні противник завдав 23 авіаційних та 4 ракетних удари. Здійснив понад 20 обстрілів із РСЗВ.
Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів
Бударки, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Тернова і Дворічанське на Харківщині.
Окупанти вели вогонь з артилерії районами населених пунктів
Дворічна, Гряниківка, Піщане Харківської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2023 в 18:22;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "РФ сьогодні намагалася вести на Куп’янському та Лиманському напрямках безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області, повідомив Генштаб ЗСУ. ".