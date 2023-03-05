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Близько 10 населених пунктів обстріляла армія рф на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Події 18:22   05.03.2023
Оксана Якушко
Близько 10 населених пунктів обстріляла армія рф на Харківщині – Генштаб ЗСУ

РФ сьогодні намагалася вести на Куп’янському та Лиманському напрямках безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області, повідомив Генштаб ЗСУ. 

Сьогодні противник завдав 23 авіаційних та 4 ракетних удари. Здійснив понад 20 обстрілів із РСЗВ.

Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів

Бударки, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Тернова і Дворічанське на Харківщині.

Окупанти вели вогонь з артилерії районами населених пунктів

Дворічна, Гряниківка, Піщане Харківської області.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2023 в 18:22;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "РФ сьогодні намагалася вести на Куп’янському та Лиманському напрямках безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області, повідомив Генштаб ЗСУ. ".